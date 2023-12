Oltre in 20mila alle Luminarie di Santo Stefano: la notte dei miracoli

LARINO. È la notte dei miracoli fai attenzione qualcuno nei vicoli di Larino ha creato una magia”. Prendendo spunto da una delle celebri frasi scritte da Lucio Dalla per la sua poesia in musica ‘La sera dei miracoli’, musica che è colonna sonora delle Luminarie di Larino, davvero possiamo far riferimento a quella melodia per descrivere la bellezza che l’associazione ‘Larino nel Cuore’ ha saputo creare anche in questo 2023 in quel luogo già incantevole che è il centro storico frentano.

Nella sera di Santo Stefano, oltre 20mila persone, ma i numeri si conosceranno soltanto nelle prossime ore, sono arrivate in città, da ogni dove, per assistere allo spettacolo delle luminarie. Un appuntamento, quello del 26 dicembre atteso che ha portato con sé tante novità ma anche la riproposizione della spettacolare discesa di Babbo Natale dal campanile della Cattedrale curata dall’associazione Speleo Pop. Una discesa caratterizzata, prima dalla performance artistica di una speleologa-ballerina e poi dal lancio di un chiaro messaggio di pace che da Larino possa trovare terreno fertile in ogni dove. Il Babbo Natale dell’associazione calandosi con la teleferica ha sventolato al cielo la bandiera arcobaleno con la scritta ‘Pace’ prima di toccare terra e regalare a grandi e piccini tante dolci caramelle.

Un evento unico che ha aggiunto un tocco di avventura e meraviglia alla festività, dimostrando ancora una volta come Larino sia un luogo dove la magia del Natale si manifesta in tutte le sue forme. Le sorprese non sono finite qui, la serata è stata poi caratterizzata da un’ulteriore sorpresa. La terrazza del Palazzo Ducale si è trasformata in base ideale da cui far partire lo spettacolo pirotecnico, un gioco di luci e colori che si è dipanato nel cielo notturno, creando un’atmosfera ancora più festosa e indimenticabile.

E la magia continua, perché davvero a Larino ‘è la sera dei miracoli’.

Nicola De Francesco

Galleria fotografica