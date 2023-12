Tombe e loculi da liberare: sono 19 i cari estinti da esumare

TERMOLI. Periodicamente al cimitero di Termoli si programmano gli interventi di trasferimento delle spoglie dei cari estinti, quando decorre il termine di sepoltura.

Avvisi pubblici che devono raggiungere in modo mirato le famiglie dei defunti, poiché è necessario provvedere di conseguenza alle esumazioni/estumulazioni ordinarie.

Il responsabile Massimo Di Gregorio, richiamata la deliberazione commissariale con assunzione dei poteri del Consiglio Comunale n. 11 del 16 marzo 2010, con cui sono stabiliti i termini di sepoltura, accertato che sono trascorsi i suddetti termini e che, quindi è necessario provvedere di conseguenza alle esumazioni/estumulazioni ordinarie; Visto l'elenco dei defunti sotto riportato: ha proposto di procedere essendo trascorsi i termini all'esumazioni/estumulazioni ordinarie da eseguirsi, con decorrenza immediata, nei Campi individuati con le lettere A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, nel Civico Cimitero di Termoli, di seguito elencate.

I resti mortali esumati devono ridotti in cassettina da depositare presso l'ossario comunale con spese a carico della Ditta Salento Multiservizi Group S.r.l. e comunque a disposizione dei parenti per eventuale diversa collocazione, oppure nel caso di tumulazione in celletta-ossario, comunque da parte dei parenti o congiunti al prezzo di € 370,63 di cui € 221,86 per concessione cimiteriale ed € 148,77 per operazione di tumulazione e cassettina in zinco; ovvero se il processo di mineralizzazione non è completato, siano reinumati in campo con spese a carico della medesima ditta.

L'esumazione deve avvenire mediante rimozione del terreno e materiali aridi; estrazione del feretro ed apertura della bara in legno e della cassa di zinco; valutazione del grado di mineralizzazione dei resti mortali; i rifiuti derivanti dalle operazioni citate devono essere smaltiti secondo la normativa vigente, con onere a carico della ditta Salento Multiservizi Group S.r.l.