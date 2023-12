Più alberi sul viale Pertini: cresce il patrimonio green della città

Più alberi sul viale Pertini: l'intervista alla presidente Valeria Fanelli

TERMOLI. A un anno dalla piantumazione di 10 nuovi alberi in della famiglia dei sempreverdi in viale Sandro Pertini, alla periferia Nord di Termoli, l’associazione Più Alberi questa mattina dopo i festeggiamenti di Natale, ha chiamato a raccolta genitori e figli muniti con pale, acqua, guanti e quanto occorreva per mettere a dimora altre 8 essenze.





Ne abbiamo parlato con la presidente Valeria Fanelli, il cui impegno associativo non si limita solo alla piantumazione, ma anche di segnalare a chi di dovere, lanciare appelli e raccogliere istanze della comunità locale, stimolando a intervenire laddove ce ne fosse bisogno per la cura del verde, fondamentale per l’ecosistema della città in cui viviamo.

