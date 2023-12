Crescono le adesioni alla fiaccolata solidale: Schierarsi, Termoli 2024 e M5S

TERMOLI. Crescono le adesioni alla Fiaccolata solidale "Una luce per gli invisibili": persone, dignità, cura, che andrà in scena alle 18 di domani, venerdì 29 dicembre, da Pozzo Dolce a Termoli, per giungere silenziosamente in piazza Monumento. Adesioni che si aggiungono a quelle di Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra e alla Caritas diocesana. Ci ha contattato la referente di Schierarsi, Mariella De Filippis, per annunciare la scelta di prendervi parte: «Aderiamo alla fiaccolata organizzata da Faced e Città invisibile, per far sì che queste tragedie non cadano nel silenzio e per lanciare il messaggio che la scomparsa di qualunque cittadino, anche se sconosciuto, merita dignità e rispetto».

Dello stesso avviso il gruppo civico Termoli 2024, rappresentato in Consiglio comunale da Daniela Decaro e Antonio Bovio: «Cercare di guardare la città dalla parte di chi soffre significa riscoprire tratti della propria vulnerabilità. Ci torna alla mente uno scritto dell'autore francese Philippe Sassier:"il potere politico considera il povero in funzione delle problematiche maggiori del proprio tempo. Egli non rappresenta tanto l'uomo che ha bisogni propri quanto l'uomo che esprime i bisogni della comunità amplificati ed enfatizzati". Ed allora quando dinanzi alla morte cruenta di un essere umano la società rimane in silenzio c'è da chiedersi: "in che società viviamo?".

Saremo presenti a sostegno dell'iniziativa presa dalla Città Invisibile affinché quel silenzio che circonda l'indifferenza diventi voce per i più deboli». Della partita anche il Movimento 5 Stelle: «Portavoce, attivisti e simpatizzanti del MoVimento 5 Stelle aderiscono alla Fiaccolata "Una luce per..." in programma venerdì 29 dicembre a Termoli. Saremo presenti e uniti dal senso di comunità che non vogliamo perdere e che da sempre ci accomuna tutti e tutte... Ci apprestiamo a vivere una grande giornata di partecipazione senza bandiere o simboli politici... Oggi più che mai, riteniamo vitale, nel vero senso della parola, ritrovare il senso di "comunità"».