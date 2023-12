Dimensionamento scolastico: la Giunta regionale accorpa Schweitzer e Bernacchia

TERMOLI. Arrivano i nodi al pettine del dimensionamento scolastico, argomento balzato prepotentemente alla ribalta dopo l’affaire “Achille Pace”, con la Provincia di Campobasso costretta a fare retromarcia rispetto all’ipotesi di smembramento dell’istituto comprensivo di Difesa Grande (e via Volturno).

Tuttavia, la scelta di scendere da 4 a tre comprensivi, seppur con una diversa rimodulazione, è stata compiuta dalla Giunta regionale nella seduta dello scorso 22 dicembre (assente il presidente Roberti), dopo aver acquisito i pareri delle due Province e dell’Usr Molise: ad essere aggregati sono gli istituti comprensivi Schweitzer e Bernacchia, ma con una diversa suddivisione dei plessi, come mostra la tabella allegata alla delibera di Giunta.

«Il parere dell’ufficio scolastico regionale del Molise è redatto tenendo conto dei criteri indicati dalla Regione Molise nelle Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell’offerta formativa della Regione Molise per il triennio 2024/27, con riferimento ai “Criteri generali per il dimensionamento delle Istituzioni scolastiche autonome”, in particolare per quanto riguarda:

1. Il contesto territoriale, ovvero caratteristiche demografiche, orografiche e socio-culturali, agibilità delle vie di comunicazione, presenza di analoga offerta formativa nell’ambito territoriale di riferimento;

2. La sostenibilità, ovvero consistenza della popolazione scolastica e disponibilità della edilizia scolastica, richiesta di implementazione dell'offerta formativa e coerenza del percorso con l’offerta formativa dell'istituzione scolastica;

3. L’efficacia, ossia tutela delle aree interne a rischio spopolamento e delle istituzioni con status giuridico particolare, reti di collegamento e di trasporto pubblico, incentivazione dei poli tecnico-professionali, eliminazione della duplicazione di indirizzi nelle secondarie di secondo grado.

A tali criteri si aggiungono il parametro della densità di abitanti per chilometro quadrato, nonché la necessità di garantire continuità, offerta formativa di eccellenza in spazi coerenti, innovazione didattica e tecnologica e omogeneità tra indirizzi di studio analoghi. Si propone la soppressione di complessive tre autonomie scolastiche dei centri più popolosi, come di seguito: per quanto concerne le scuole secondarie di secondo grado, la creazione di nuove istituzioni scolastiche omogenee e affini per ordini e indirizzi di studio, anche al fine della costituzione di poli tecnico-professionali e di una filiera formativa integrata nell’ambito tecnologico-professionale di cui al D.M.240/2023. Invece per gli istituti comprensivi va posto riguardo alla collocazione geografica e alla viciniorità all’interno dei contesti urbani.

Si propone pertanto:

1. La soppressione dell’autonomia scolastica di un istituto comprensivo nella città di Termoli, con riduzione dagli attuali quattro a tre istituti comprensivi per l’a.s. 2024/25;

2. La soppressione dell’autonomia scolastica di un istituto comprensivo nella città di Campobasso, con riduzione dagli attuali cinque a quattro istituti comprensivi per l’a.s. 2024/25;

3. La soppressione dell’autonomia scolastica dell’istituto “Pilla” di Campobasso con l’accorpamento all’Istituto tecnico “Marconi” dell’indirizzo “costruzioni, ambiente e territorio” e “grafica e comunicazione” e l’istituzione di un polo tecnico;

4. La soppressione dell’autonomia scolastica dell’istituto “Pilla” di Campobasso con l’accorpamento all’Istituto tecnico-professionale “Pertini-Montini-Cuoco” dell’indirizzo “tecnico-economico” e “agrario IPSARS” e l’istituzione di un polo tecnico-professionale;

5. Inoltre, ai fini dell’eliminazione della duplicazione di indirizzi nelle secondarie di secondo grado, si propone di far transitare il liceo linguistico attualmente funzionante presso l’Istituto tecnico-professionale “Pertini-Montini-Cuoco” al Liceo Galanti, con l’istituzione di un polo liceale. Totale di autonomie scolastiche soppresse: n. 3 (tre). Dette proposte sono allegate al presente parere sotto forma di tabelle analitiche. Si rappresenta infine che, in alternativa ad una delle tre proposte allegate, al fine di garantire la continuità didattica ed una più efficace e omogenea articolazione delle classi di infanzia, primaria e secondaria di primo grado con la secondaria di secondo grado, si possa dar luogo ad analoga soppressione dell’autonomia scolastica di un istituto comprensivo nel contesto urbano della città di Venafro, con riduzione dagli attuali tre a due istituti comprensivi, dei quali un omnicomprensivo, per l’a.s. 2024/25».

Sulla scorta dei documenti acquisiti, la Regione Molise ha deliberato:

1. di approvare, nell'esercizio delle competenze delegate alla Regione dall’art. 138 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e nel rispetto dei criteri contenuti nelle “Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell’offerta formativa per il triennio 2024/ 2027”, il piano di dimensionamento regionale della rete scolastica per l’anno scolastico 2024/2025, in attuazione dell'art. 1, comma 557 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e del decreto interministeriale 30 giugno 2023, n. 127, come da Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. dare atto delle proposte formulate dalle due amministrazioni provinciali di Campobasso e Isernia con apposite delibere di consiglio provinciale, di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto, altresì, che dette proposte attengono all’ipotesi di accorpamento di una sola istituzione scolastica a fronte delle tre previste dall’iter di riorganizzazione della rete scolastica territoriale relativamente all’anno 2024/2025, di cui al medesimo Allegato A richiamato;

4. di prevedere nel piano di dimensionamento regionale per l’a.s. 2024/25 l’inserimento/attivazione dei seguenti indirizzi di studio: - “Trasporti e logistica” in favore dell’Istituto Tecnico per il settore tecnologico "G. Marconi” di Campobasso, di cui alla richiesta prot. reg. n. 167789 del 02.11.2023 e al rilascio di parere positivo dell’Usr Molise registro ufficiale prot. n. 9938 del 23.11.2023); - “Grafica e Comunicazione”, in favore dell’Istituto Tecnico per il settore tecnologico "G. Marconi” di Campobasso, assegnato in precedenza all’Istituto Tecnico per il settore tecnologico “Pilla” di Campobasso, ai sensi della DGR n. 5 del 16.01.2023;

5. di rilevare il parere rilasciato dall’Ufficio scolastico regionale per il Molise relativamente all’iter di definizione del nuovo piano regionale, di cui al registro ufficiale n. 10796 del 22.12.2023 e all’Allegato C, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

6. di stabilire, alla luce di quanto espresso, che la Giunta regionale provvederà alla necessaria integrazione/armonizzazione del Piano, in applicazione dell'art. 19 comma 5 ter del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge 111/2011 e nel rispetto dei criteri fissati nelle Linee di indirizzo, di cui alla DGR n. 359 del 17 novembre 2023;

7. di dimensionare le attuali istituzioni scolastiche alla stregua del contingente organico dei Dirigenti scolastici e dei Direttori dei servizi generali a amministrativi, assegnato alla Regione Molise con decreto interministeriale n. 127/2023, che prevede la riduzione delle 52 unità attuali a 49 unità per l’anno scolastico 2024/2025 con le seguenti determinazioni:

· la soppressione dell’autonomia scolastica di un Istituto Comprensivo nella città di Termoli con riduzione dagli attuali quattro a tre Istituti Comprensivi;

· la soppressione dell’autonomia scolastica dell’Istituto “Pilla” di Campobasso con l’accorpamento all’Istituto “Marconi”, all’Istituto “Pertini-Montini-Cuoco” ed all’Agrario;

· la soppressione dell’autonomia scolastica di un Istituto Comprensivo nel contesto urbano della città di Venafro con riduzione degli attuali tre a due Istituti Comprensivi.

Stamani, la Quarta Commissione consiliare, presieduta dal suo presidente Nicola Cavaliere, ha licenziato con parere favorevole espresso a maggioranza (favorevoli Cavaliere, D’Egidio e Sabusco, contrari Greco e Salvatore), il “Piano di dimensionamento scolastico regionale – anno scolastico 2024-2025” (Dgr n. 398 del 22/12/2023), presentato dalla Giunta regionale. Il provvedimento passa ora all’esame del Consiglio regionale per le determinazioni conclusive.