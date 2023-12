Il Pd basso Molise aderisce alla fiaccolata "Una luce per gli invisibili"

TERMOLI. La Federazione PD Basso Molise parteciperà alla fiaccolata "Una luce per gli invisibili": persone, dignità, cura, prevista per domani, venerdì 29 dicembre, con inizio alle 18 da Pozzo Dolce e conclusione in piazza Monumento a Termoli.

La partecipazione, senza simboli e bandiere di partito, è doverosa in un periodo in cui la solidarietà è più che mai necessaria. Questa fiaccolata ci invita a riflettere sull'importanza di non lasciare mai nessuno solo e sull'impegno che ognuno di noi deve assumersi affinché certe tragedie non accadano più.

Unendo le forze, possiamo contribuire a creare una società più inclusiva e consapevole.

Invitiamo dunque tutti a condividere questo impegno e a camminare insieme in questo momento di riflessione solidarietà.