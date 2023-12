Biglietto per entrare ad Altilia: prezzo simbolico, investimento sul futuro

SEPINO. La decisione di introdurre un biglietto d'ingresso al Parco archeologico di Altilia- Saepinum è giunto al capolinea. Dal prossimo 2 gennaio chiunque voglia accedere alla città romana dissepolta dovrà pagare per visitarla. I dieci euro, confrontandoli con i tariffari di mezza Europa, sono un prezzo simbolico, considerata l'importanza dell'antica città da un punto di vista archeologico. Il pagamento deve essere visto come un investimento per preservarne la bellezza e la storia intrinseca nel patrimonio culturale del parco. Un incentivo, dunque, a migliorare la fruibilità del Parco stesso.

La scelta di introdurre un biglietto sta generando discussioni, le cui posizioni dipendono dal valore che si attribuisce all'esperienza e al Parco tra stesso.

È comprensibile che ci siano preoccupazioni riguardo al cambiamento nell'organizzazione di accesso. La critica spesso si basa sulla nostalgia per il passato quando l'ingresso era gratuito. Tuttavia, è importante confrontare le opinioni, considerando le ragioni che muovono la decisione attuale e i possibili benefici per la sostenibilità e lo sviluppo culturale che se ne possono trarre.

La sfida è bilanciare l'accessibilità con la salvaguardia del valore culturale. L'ostilità al pagamento riflette una resistenza al cambiamento delle regole, nonostante esse mirino a preservare e valorizzare il patrimonio storico.

Per Confesercenti Assoturismo Federagit Molise la somma richiesta è giustificata dalla storia e dalle bellezza del luogo

È un peccato che alcuni molisani sembrino critici, poiché potrebbe indicare una mancanza di apprezzamento per il patrimonio storico della propria regione. È importante promuovere la consapevolezza e il rispetto dei luoghi della cultura nella comunità locale. Solo così si può pretendere anche da altri rispetto e cura. Rammarica leggere le posizioni di alcuni operatori della cultura, che pur battendosi il petto per la conservazione e la tutela di luoghi storici, sventolano, invece, con poca cautela la generosità di accesso in luoghi pregni di storia