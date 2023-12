Prestigioso riconoscimento per la Coldiretti Molise

CAMPOBASSO. Prestigioso riconoscimento per la Coldiretti Molise. La Croce Rossa Italiana ha infatti conferito alla Federazione regionale dell’Organizzazione la Medaglia di Benemerenza “Il tempo della gentilezza”. La medaglia, con annesso attestato, è stata consegnata dal Presidente del Comitato regionale della CRI, Antonio Vitarelli, nelle mani dal Presidente provinciale di Coldiretti Campobasso, Giacinto Ricciuto, nel corso di una cerimonia ufficiale svoltasi, nei giorni scorsi, presso la “Domus della Cultura” (Palazzo ex Gil) a Campobasso.

Il riconoscimento tributato alla Coldiretti Molise è stato assegnato, come specificato nell’attestato, “in segno di gratitudine per aver dimostrato spirito di sacrificio ed assoluta abnegazione durante l'emergenza pandemica da SARS-CoV -2, palesando inoltre alta coscienza civica e morale, in piena adesione agli ideali ed ai principi dell'Associazione della Croce Rossa”.

“Durante l’intero periodo della pandemia – ha affermato il Presidente Ricciuto ringraziando per il riconoscimento attribuito – l’agricoltura è stato l’unico settore produttivo che non si è fermato, continuando a produrre cibo per l’intera collettività”.

“Inoltre – ha aggiunto – in virtù della presenza in regione dei mercati di vendita diretta promossi da Campagna Amica, è stato possibile attivare il servizio di consegna gratuita della spesa a domicilio e grazie alla generosità di produttori e cittadini, negli stessi mercati è stata attivata anche la lodevole iniziativa della cd “spesa sospesa”. In tanti – ha ricordato Ricciuto - hanno aderito e nei nostri mercati abbiamo potuto raccogliere tanti prodotti alimentari che, grazie alla grande sinergia con la Croce Rossa molisana, abbiamo potuto consegnare gratuitamente a tante persone e famiglie in difficoltà economiche”.

