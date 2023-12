Orientamento in uscita: studenti di Montenero tra università e lavoro

MONTENERO DI BISACCIA. Una visita di istruzione di alto valore didattico ed educativo quella che si è tenuta lo scorso 13 dicembre e che ha coinvolto le classi 4a e 5a dell’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato di Montenero di Bisaccia.

Guidati dai docenti Spadanuda Simone, Chiappini Marika, Parente Giovanni e Menanno Valentina gli studenti hanno avuto modo di confrontarsi con il mondo dell’Università e del Lavoro nell’ambito delle attività di Orientamento in uscita. Il fitto programma di giornata è iniziato al mattino con la visita al Salone dello Studente presso il Dromedian Live Campus di Chieti, evento di orientamento alle scelte post diploma, organizzato da Campus Editori. Il Salone è dedicato agli studenti delle scuole superiori, in particolare agli iscritti al quarto e al quinto anno, che stanno pensando a come proseguire il proprio percorso dopo la maturità.

Gli studenti dapprima hanno preso parte al discorso inaugurale, un incontro moderato da Domenico Ioppolo, ad di Campus Editori, con la partecipazione di Gennaro Strever, presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Chieti-Pescara, Liborio Stuppia, Magnifico Rettore dell’Università d’Annunzio, Rosanna Buono, docente in servizio presso l’ufficio IV Usr Abruzzo – Ambito territoriale Chieti Pescara, Pierangelo Trippitelli, dirigente Usr Abruzzo – Ambito territoriale Chieti Pescara, Antonio Maffei, rappresentante regionale per il sistema Its Academy Abruzzo e direttore dell’Its Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Lanciano.

Dopo una breve sosta pranzo gli studenti si sono recati presso lo stabilimento Sevel di Atessa dove sono stati accolti dai tecnici dell’azienda che, in aula, hanno presentato la realtà produttiva toccando i temi della sicurezza sul lavoro e hanno illustrato le capacità produttive dell’azienda. Grande soddisfazione è stata espressa da tutti i partecipanti per questa giornata di formazione e approfondimento.