«Sii una luce per una città sicura»: a un mese dalla tragedia di Pozzo Dolce

TERMOLI. Ancora aumentano le adesioni alla "Fiaccolata solidale" che oggi farà diventare Termoli "Luce per gli invisibili".

Nella tarda serata di ieri è giunta anche da parte della componente locale di Costruire Democrazia, per voce di Andrea Montesanto: «Unirsi a iniziative come questa è fondamentale per consolidare valori di solidarietà, dignità e attenzione verso chi spesso rimane invisibile nella società. La decisione di aderire a questa fiaccolata è motivata dalla consapevolezza che ogni individuo, anche se sconosciuto, merita rispetto e dignità, soprattutto di fronte a tragedie che non devono cadere nel silenzio. Costruire Democrazia si impegna a sostenere iniziative che promuovono la solidarietà, la dignità e il senso di comunità».

In precedenza, era giunta quella dell'Azione Cattolica Diocesana, che intende promuovere e sostenere la partecipazione alla fiaccolata: «Vogliamo anche noi dare voce alle istanze di giustizia, di fraternità e di cura che sono emerse dalla terribile vicenda del rogo di Pozzo dolce. Siamo convinti che sia necessario aiutare la comunità a recuperare il senso di solidarietà e di umanità attraverso una testimonianza forte e concreta che ci veda uniti», per voce di Maria Grazia Fratino (presidente diocesana di Azione Cattolica).

L'ultimo lancio social degli organizzatori di Città invisibile e Faced: «Non è mai facile scegliere le parole giuste. Di una cosa però siamo certi: la vera sicurezza si costruisce non con i muri e le barriere, ma con i diritti e la cura. Facendo comunità, insieme. Siamo contenti che la fiaccolata per accendere una luce sulle vite senza dimora in città sta incontrando tante sensibilità e riscuotendo interesse e partecipazione. Un atto non scontato, ma necessario se come comunità vogliamo comprendere e fare i conti con la gravità di quello che è successo e con la complessità del fenomeno che si nasconde dietro episodi eclatanti come questo».

A un mese esatto dai tragici fatti, di nuovo a Pozzo dolce, e da lì, con una fiaccolata silenziosa contro l’emarginazione e l’invisibilità, si cammina da quel luogo buio e perduto fino a piazza Monumento, per le vie scintillanti del centro.

«Sono i due volti inseparabili della stessa città, che simbolicamente vorremmo riconnettere, ritrovandoci come comunità intorno ad una ferita aperta che ci riguarda tutte e tutti».