Schweitzer: la protesta della comunità scolastica e delle famiglie

TERMOLI. Dopo la notizia della soppressione dell'autonomia dell'istituto comprensivo "Schweitzer", che verrà smembrato e accorpato agli altri tre istituti, che invece resteranno in vita, docenti, dirigente, personale Ata e famiglie protestano, questa mattina, contro la decisione di sacrificare l'istituto Schweitzer.

L’istituzione cancellata è il comprensivo “Albert Schweitzer”, che viene assorbito dagli altri tre nel seguente modo: alla “Oddo Bernacchia” viene accorpata la Scuola Secondaria di primo grado; alla “Brigida” si aggregano la Scuola dell’Infanzia e la Primaria di Via Stati Uniti; all’Istituto “Achille Pace” si aggiunge la Scuola dell’Infanzia di Via Catania. alla “Oddo Bernacchia” viene accorpata la Scuola Secondaria di primo grado; alla “Brigida” si aggregano la Scuola dell’Infanzia e la Primaria di Via Stati Uniti; all’Istituto “Achille Pace” si aggiunge la Scuola dell’Infanzia di Via Catania.

