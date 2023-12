«L'istituto Schweitzer non si tocca»

La protesta all'istituto comprensivo Schweitzer: la dirigente scolastica Marina Crema

TERMOLI. Protesta spontanea stamani sia al plesso delle medie di via Perrotta che alla primaria di via Stati Uniti per dimostrare solidarietà all'istituto comprensivo Schweitzer.





Nonostante i tempi strettissimi, rispetto alle notizie avute ieri mattina, dirigente scolastica Marina Crema, insegnanti, personale Ate e genitori si sono portati presso i due edifici, per lanciare un messaggio di assoluta contrarietà rispetto a quanto deciso dalla Giunta regionale del Molise, che vedrebbe lo smembramento della scuola e l'aggregazione a pezzi negli altri tre comprensivi cittadini.





Siamo stati in via Stati Uniti e abbiamo intervistato rappresentanti dei genitori, docenti e la preside, anche con un presidio in stile flash mob in diretta Facebook.





Il messaggio è chiaro: la Schweitzer non si tocca.





