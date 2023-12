«Termoli può essere capitale della mobilità sostenibile», Ferrazzano ci crede

TERMOLI. Ha partecipato in prima persona anche il sindaco di Termoli Enzo Ferrazzano alla presentazione della proposta normativa per l’istituzione della Capitale della mobilità sostenibile, che prevede che sia propria la città che guida ad essere la “Capitale Zero” in forza dell’importante evento che sta per accadere in città, ovvero la realizzazione della prima Gigafactory italiana per costruire le batterie delle auto elettriche, che saranno montate sulle auto dei gruppi automobilistici europei partner della joint-venture Acc, ovvero Stellantis e Mercedes-Benz. Su questo e altri temi legati alla cosiddetta mobilità sostenibile è intervenuto intervistato il primo cittadino. «Con orgoglio e responsabilità. L’orgoglio di chi guida una città che in oltre 50 anni di storia dell’industria automobilistica nazionale non ha mai deluso le aspettative degli investitori. Prima Fiat, poi Fca e Stellantis e ora Acc hanno sempre trovato qui una comunità di lavoratori seri, appassionati e capaci. Un Consorzio industriale efficiente e una città accogliente e tranquilla.

Grazie a queste caratteristiche Acc ha ritenuto di proseguire a investire in questo territorio. Un evento enorme per la mole dell’investimento, oltre 2 miliardi di euro, e l’attenzione mediatica che ne deriva. Come amministrazione sentiamo la responsabilità di essere degni di questa particolare attenzione posta dal legislatore. Ringrazio il senatore Della Porta e anche le forze dell’opposizione parlamentare e tutti i soggetti dell’impresa, dell’accademia e delle istituzioni presenti e che hanno inteso sostenere il disegno di legge dando a Termoli questo ruolo e questa visibilità. Sono orgoglioso anche che questa idea sia nata nel cuore della nostra città, in Piazza Duomo durante una delle serate del Festival del Sarà che in questi anni ha saputo convogliare tanto interesse a livello nazionale sul tema della sostenibilità e che la nostra amministrazione patrocina dalla sua prima edizione. Ora tocca a tutta la città accelerare ed essere pronti del titolo di Capitale della mobilità sostenibile una volta che la proposta sarà legge. Certo, non siamo una città che sul punto è all’avanguardia, come Bologna o Milano. Per questa ragione la loro presenza in conferenza stampa al Senato, dove si sono detti favorevoli alla proposta di Termoli Capitale Zero ci stimola a fare di più e meglio nei prossimi mesi. La mobilità sostenibile è già al centro della nostra azione di programmazione e di investimenti.

Le cito solo alcuni degli ultimi atti approvati dall’amministrazione. Grazie ai fondi del Patto per lo Sviluppo fra Regione Molise e il governo nazionale ben 5 milioni di euro saranno investiti per dotare tutta la costa molisana di una pista ciclabile e ricongiungersi a quella abruzzese. Per il Comune di Termoli l’investimento sarà di oltre 1,3 milioni di euro per un totale di oltre 5 km di pista ciclabile. Inoltre sarà realizzata con fondi Fesr una nuova pista ciclabile che collegherà via Firenze a via del Mare per un importo di 333 mila euro. Puntiamo inoltre a rendere il centro cittadino sempre più pedonalizzato. Per questo sono necessari parcheggi di interscambio. Un nuovo parcheggio sarà realizzato al Crocifisso nell’area compresa fra via Maratona e via Martiri della Resistenza per un importo di 637 mila euro. Allo stesso tempo proseguiamo gli investimenti per dotare la città di più paline smart, ovvero di sistemi Gim-Gestione informatica della Mobilità che si stanno dimostrando utili per una gestione più intelligente e per dare agli automobilisti utili informazioni sul traffico. Oltre ai progetti che sono stati già al centro della riflessione pubblica. Inoltre, su Pozzo Dolce e il parcheggio interrato, la città aspetta da tempo e che abbiamo deciso di realizzare.

Non posso e non voglio nel mio ruolo di Sindaco buttare nel cestino 5 milioni di euro stanziati per la riqualificazione di una delle aree più belle della città. Lo stato di abbandono di Pozzo Dolce ha i giorni contati. Al posto dell’attuale degrado avremo un parcheggio, un auditorium e uno dei percorsi pedonali e degli affacci al mare più belli della costa adriatica. Allo stesso tempo piazza Donatori di Sangue svolgerà un ruolo strategico per consentire un accesso pedonale o con mezzi pubblici al centro cittadino. Dobbiamo cambiare le abitudini degli automobilisti, limitare l’accesso delle auto in zone strategiche della città. Prima dobbiamo però creare le condizioni affinché questo cambiamento possa essere accettato senza un rigetto. Vorrei proporre agli automobilisti un reciproco impegno. Più investimenti pubblici per rendere la mobilità più sostenibile da un lato e una maggiore attenzione ad una guida più responsabile». Sulla Gigafactory, invece, come ogni progetto o opera infrastrutturale prima che sia pronta anche questo dovrà prevedere un periodo di preparazione e di costruzione che impatterà più o meno significativamente sulla nostra comunità. Termoli vedrà realizzato uno dei più grandi cantieri europei.

Dovremo gestire una logistica particolare: decine di Tir porteranno ogni giorno quintali di materiale al cantiere del nuovo stabilimento. Avremo migliaia di unità di forza lavoro proveniente da diverse parti del mondo, Donne e uomini, operai e professionisti che dopo il lavoro vorranno vivere la città. Dobbiamo prepararci. Per questo motivo oltre al tavolo operativo in Regione ottimamente guidato dall’assessore Di Lucente sugli aspetti amministrativi ritengo opportuno aprire un luogo di confronto fra Comune, Acc e Cosib dove definire un piano strategico di gestione della fase di cantiere. Vogliamo accogliere al meglio le maestranze e i dirigenti di Acc che realizzeranno la Gigafactory e far vivere loro la città in tutti i suoi aspetti: dalla casa, al cibo, dallo svago alla cultura. Abbiamo una grande occasione per far restare sul territorio una importante quota di questo investimento. Anche gli operatori economici del territorio vanno coinvolti per fare la loro parte, con coraggio e lungimiranza».