«Non lasciamo cadere questa mobilitazione, è solo l’inizio»

Fiaccolata solidale per dare luci agli invisibili: a un mese dalla tragedia di Pozzo Dolce

TERMOLI. Significativa e di qualità la partecipazione alla fiaccolata solidale di ieri sera, che da via Sannitica, poco distante dal luogo simbolo della tragedia di Pozzo Dolce di un mese prima, si è sviluppato lungo via Mario Milano, alla stazione ferroviaria e da Corso Umberto in piazza Monumento.





Gli organizzatori hanno evidenziato come «Termoli c'era. La morte atroce e violenta di un giovane uomo senza dimora avvenuta nel cuore di Termoli ci riguarda tutte e tutti. Non come operatori, tecnici, specialisti, addetti ai lavori. O non solo. Ci riguarda prioritariamente come cittadini.





Come abitanti di questa stessa città. È un fatto grave, violento, tragico che, al di là del clamore mediatico che può aver suscitato, scuote i nostri cuori e le nostre menti. Vorremmo quindi che, con oggi, si possa, da un lato, ridare dignità a quella giovane vita che se n’è andata; e, dall’altro, ridare dignità alla comunità cittadina stessa, di cui siamo parte, che solo prendendosi cura dell’altro in difficoltà si prende davvero cura di sé.





Grazie per la partecipazione di ieri. Già dai primi giorni di gennaio ci metteremo al lavoro per costruire gli incontri di "una luce per ...", per dialogare insieme di emarginazione e di come contrastarla nel nostro territorio.





Un mese fa, il 29 novembre, nell’incendio divampato a Pozzo Dolce si spegneva la vita di un giovane uomo. Nessuno dovrebbe morire in quel modo. Nessuno dovrebbe vivere in quel modo. Quel giorno eravamo in pochi addetti ai lavori lì sul posto, sgomenti per la tragedia, chiedendoci “perché”.





Ieri sera la presenza di centinaia di persone ha colmato un vuoto. Abbiamo detto insieme che quella morte ci riguardava. Quella vita, e le vite delle persone senza dimora, ci riguardano. Intorno a questo dramma e a quella domanda “perché” si è ritrovato un pezzo importante della comunità del nostro territorio che non vuole girare lo sguardo dall’altra parte, che vuole interrogarsi e mettersi in ascolto della sofferenza sociale.





Questo "ci riguarda", "ci importa", è la base su cui possiamo costruire una visione comune di una città inclusiva e giusta.





La fiaccolata di ieri sera sembra aver risposto ad un bisogno di molte persone, sembra aver dato spazio ad un sentire diffuso e sommerso. Non lasciamo cadere questa mobilitazione.





È solo l’inizio».