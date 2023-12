Natale d'Amare: a Campomarino spettacolo piromusicale a Capodanno

CAMPOMARINO. Proseguono le manifestazioni natalizie del Comune di Campomarino, inserite nel calendario degli eventi “Natale d’Amare” predisposto dall’assessorato al Turismo, dal delegato alla Cultura e dall’Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali.

Un evento d'eccezione è in programma lunedì 1° gennaio in piazza Vittorio Veneto dove sarà festeggiato l’inizio del 2024 con un grande spettacolo piromusicale che coinvolgerà la cittadinanza. Un’occasione per dare il benvenuto al nuovo anno e assistere ad uno spettacolo scenografico che animerà il centro del paese illuminando il cielo sul belvedere di piazza Vittorio Veneto attraverso le affascinanti coreografie dei fuochi artificiali a ritmo di musica.

L'esecuzione contemporanea e sincronica di brani musicali e fuochi d'artificio avrà inizio alle 18, l'assessore al Turismo Michele D'Egidio e l'istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali vi aspettano per celebrare l'inizio del nuovo anno insieme!