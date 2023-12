"L’Istituto Schweitzer di Termoli non si tocca", lanciata la petizione su change.org

TERMOLI. Non si fermano le iniziative a difesa dell'autonomia didattica dell'istituto comprensivo "Albert Schweitzer", che come è noto dovrebbe essere smembrato e accorpato ai tre restanti comprensivi cittadini. L'insegnante di religione della secondaria di via Perrotta, Renato Matteo Imbriani, ha lanciato una petizione online su portale change.org: "L’Istituto Schweitzer di Termoli non si tocca".

Lo stesso professore spiega il perché questa petizione è importante: «Il Comune di Termoli sta per essere colpito dalla scure del dimensionamento scolastico regionale ed a cadere, irragionevolmente, sarà l’Istituto comprensivo Schweitzer, smembrato in tre parti. Questo non è solo un attacco alla nostra istruzione, ma anche alla storia della nostra città. Cancellare questo istituto significherebbe cancellare anni di storia oltre che sopprimere un importante riferimento in termini di istruzione in città.

Chiediamo alle istituzioni di fermare questo processo e preservare l'integrità del nostro sistema educativo locale. Non possiamo permettere che la formazione dei nostri giovani venga compromessa. Facciamo sentire le nostre voci per proteggere il Comprensivo Schweitzer. Perché questa petizione è importante».