Giudice di Pace: termina il mandato di Casale come coordinatore a Termoli

TERMOLI. Novità per l’ufficio del giudice di pace di Termoli. Con ieri si conclude l’esperienza del dottor Giancarlo Casale come coordinatore.

Al suo posto arriverà il dottor Salvatore Chiara, che reggerà insieme ai dottori Carlo Sgrignuoli e Rosa Palladino, entrambi Giudici onorari da diversi anni presso il tribunale di Larino, il ruolo civile.

Tale incremento dei magistrati si spera potrà rivelarsi positivo, in considerazione dei consistenti carichi di lavoro dell’ufficio giudiziario adriatico, carichi destinati ad aumentare ulteriormente nei prossimi anni allorquando entreranno in vigore (salvo ulteriori proroghe al 31 ottobre 2025) ulteriori riforme nelle competenze in materia civile dei giudici di pace che ne determineranno un consistente ampliamento sia per valore che per materia.

Per Casale non si tratta comunque di un addio in quanto continuerà ad essergli affidato il ruolo penale del Giudice di pace di Termoli.