«Portiamo nel cuore coloro che ci hanno lasciati, il nostro pensiero va a Nick Di Michele»

TERMOLI. Un anno significativo e doloroso, non ci sono altri aggettivi per mandare in archivio fatti e sensazioni, emozioni e ricordi per chi ha dovuto fare i conti col destino.

I consiglieri comunali Daniela Decaro e Antonio Bovio hanno lasciato dopo tanti anni il percorso politico nel M5S per fondare il gruppo civico 2024 e l'hanno fatto assieme al loro fratello di militanza Nicolino Di Michele, che il fato ha voluto far salire in cielo in una notte di fine estate, lasciando sgomenti quanti lo stimavano e gli volevano bene. Sicuramente a questo novero sincero appartengono Daniela e Antonio, che nel lanciare il messaggio di fine anno, non possono non ricordarlo.

«Oggi è l'ultimo giorno dell'anno.

Un giorno di sintesi in cui riflettere su quanto accaduto e su quanto si può fare. Portiamo nel cuore coloro che ci hanno lasciati e che con la loro presenza hanno reso più intensa la nostra vita. Il pensiero va a Nick Di Michele nostro compagno e amico fraterno.

Auguriamo a tutti di trascorrere una serena vigilia senza "botti" che spaventano i nostri "pelosetti" con un pensiero a chi è nella sofferenza e un augurio per un anno più prospero all'insegna della pace e della solidarietà».