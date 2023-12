L'abbraccio del Molise alla famiglia del piccolo Alessandro: raccolti oltre 70mila euro

Raccolta fondi per la famiglia Mignogna: donati oltre 70mila euro, parla il padre Paolo

CAMPOBASSO. A mezzanotte, mentre il 2023 lascerà il passo al nuovo anno, saranno trascorse due settimane dalla tragedia di "contrada Colle Calcare" a Campobasso, quel maledetto 18 dicembre costato la vita prima al piccolo Alessandro Mignogna e poche ore dopo, ma sulla costa al 13enne Flavio Cistullo.

Così, mentre tutti si accingeranno a brindare e festeggiare l'avvento del 2024, chi ha perso il piccolo Alessandro dovrà guardare al futuro cercando di darsi forza e coraggio, ma a loro una mano concreta è arrivata dal cuore nobile di questo territorio.





Il rogo nell'abitazione della famiglia Mignogna ha suscitato viva commozione e una solidarietà spontanea, che in meno di 15 giorni ha portato a raccogliere oltre 70mila euro, per aiutare papà, mamma e gli altri due figli. La somma è stata consegnata stamani, alle 11, da Aldo Di Giacomo - promotore della raccolta fondi con l'associazione "Cultura e Solidarietà", nelle mani di papà Paolo.

«Un ringraziamento al grande cuore di tutti i molisani, sono queste le parole del padre del piccolo Alessandro morto a soli 9 anni nell’incendio della palazzina, dove la famiglia Mignogna ha accolto la stampa per ringraziare i tanti che attraverso, la raccolta di indumenti prima e poi di fondi hanno deciso di dare una mano per ripartire e ricostruire soprattutto per i fratelli del piccolo.

LA LETTERA DELLA FAMIGLIA MIGNOGNA

lo, mia moglie Nicoletta, i miei figli Antonio e Myriampia, le nostre famiglie sentiamo il bisogno di esprimere la nostra gratitudine a quanti hanno partecipato alla tragedia che ci ha colpiti, non lasciandoci soli a vivere il nostro dolore per la perdita del nostro piccolo Alessandro.

Con tanta commozione abbiamo appreso di come l'intera città, l'intera comunità di cui siamo parte, abbia sentito di sostenerci in mille modi rendendo soprattutto ai nostri bambini un po' sopportabile il dolore acuto di quello che è successo.

Siamo qui oggi per provare a restituire tutto ciò che abbiamo ricevuto, increduli di fronte a tanta generosità e solidarietà.

Vorremmo ringraziare tutti, uno per uno, ma non sarebbe abbastanza e sicuramente non riusciremmo a ringraziare i tanti che sono rimasti nell'ombra, nell'anonimato, e che comunque hanno lasciato una traccia nei nostri cuori.

Sentiamo di voler ringraziare in particolare i Vigili Del Fuoco che hanno disperatamente provato a salvare la vita al nostro Alessandro e che con il loro coraggio hanno scongiurato una tragedia ancora più grande, portando in salvo la mia famiglia.

Un grazie di cuore all'associazione Cultura e Solidarietà che ha attivato questa catena di solidarietà, aiutandoci materialmente in tutte le necessità, avendo perso ogni cosa, insieme al nostro Alessandro e a tutti i nostri ricordi.

Un grazie di cuore ai gruppi Scout dell'intera città e in particolare a quelli della parrocchia di San Giovanni che hanno accompagnato passo passo il nostro Alessandro nel suo ultimo cammino e che continuano giorno per giorno a circondare di affetto e attenzioni i nostri bambini.

Un grazie al Comune di Campobasso che attraverso la Sindaca Paola Felice ha condiviso il nostro dolore facendoci sentire la loro fattiva presenza in ogni momento, e non lasciandoci soli nel vivere questa tragedia.

Un grazie di cuore alla scuola Montini e Mascione, in particolare ai compagni di classe di Alessandro che hanno voluto accompagnarlo in questo viaggio, dedicandogli i loro pensieri più cari, ai docenti, alla dirigente, ai genitori tutti.

Un grazie di cuore alla scuola Colozza, ai docenti, ai compagni di scuola di Antonio e Myriam Pia, ai genitori e alla dirigente, per aver avuto mille pensieri e tanta cura per loro, attivandosi affinchè il loro ritorno a scuola potrà essere fatto con affetto e delicatezza.

Un grazie di cuore alle numerose associazioni e ad ogni singola persona che nel silenzio ci ha aiutato, pensando a noi come se fossimo parte delle loro famiglie.

Vorremmo dire grazie ad ognuno di loro, ma sono davvero tanti e questo ci ha davvero commossi.

La nostra vita non sarà più la stessa che stavamo vivendo, e senza Alessandro sarà ogni giorno più difficile. La vicinanza di tutti ci è di grande conforto e ci sentiamo

sostenuti da tutti.

Dire grazie è poca cosa e forse non ci sono parole per esprimere a tutti la nostra gratitudine.

Non dimenticheremo la vicinanza di tutti e la generosità di tante persone, parenti, amici, conoscenti, che in questa città, ed anche fuori dal Molise hanno sentito di esserci vicini.

Non lo dimenticheremo.

Grazie dalla famiglia Mignogna

Paolo, Nicoletta, Antonio, Alessandro e Myriampia.