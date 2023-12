Non ci sono barriere sul ghiaccio

TERMOLI. Un esempio di inclusione attiva e dinamica, quella di ieri pomeriggio: grande successo in piazza Monumento per l’iniziativa “Il ghiaccio scioglie le barriere”.





Un evento aperto gratuitamente ai disabili e ai loro accompagnatori, organizzato dalla Fondazione Millennium Ets (rappresentata da Federico Valente, dall’associazione Culturale EvenC Arte e Spettacolo, con Luigi Chiucconi e Fortunato Magnocavallo, nonché dall’Unitalsi, con Raffaele Monaco.





L’iniziativa con lo scopo di poter dare la possibilità di usufruire della pista, gratuitamente, anche ai ragazzi provenienti da comunità e case famiglia e a persone con disabilità psico-motorie: insieme ai loro accompagnatori, aiutati dal personale addetto alla pista. La finalità era quella di sottolineare come il pattinaggio, praticato come attività sportiva a livello non agonistico, possa favorire un percorso di inclusione di persone con handicap nel tessuto sociale.





Per queste persone l’opportunità di trascorrere un’esperienza che miri a donare un momento di spensieratezza, di inclusione e di avvicinamento ad un''attività sportiva dalla quale più delle volte le persone disabili vengono escluse per delle barriere mentali.





Testimonianze rese dagli organizzatori.

