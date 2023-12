“Do You Remember?”: Capodanno in piazza a Termoli all'insegna del revival

TERMOLI. Do you remember? Stasera, 31 dicembre, tutti in piazza a salutare il nuovo anno.

Termoli si prepara a festeggiare l'arrivo del 2024 all'insegna della musica con il nuovissimo format “Do You Remember?”

La citta ballerà al ritmo dei successi degli anni '80, '90 e '00. Un DJ set esplosivo, animatori e professionisti del settore molto noti e apprezzati nel panorama molisano, accompagnati da ballerine, effetti speciali, performer e gadgets che trasporteranno i presenti nel nuovo anno con un magico viaggio nel tempo, tra le note che hanno fatto innamorare intere generazioni. Un viaggio intenso in un'ambientazione unica nel suo genere, per vivere una notte ricca di ricordi e di energia, tra la nostalgia di ciò che è stato e l'entusiasmo di ciò che sarà.

L'intrattenimento musicale è a cura del Dj Nik Di Palma, supportato da dj Biagio Capurso e la voce di Buhardo Voice, accompagnati dal sax della performer Suany sax.

L'evento - promosso dal Comune di Termoli, attraverso l’Assessorato alla Cultura e al Turismo - è organizzato da Telecomunicare srl Milano, con la partecipazione dei ragazzi di MY PARTY e presentato da Roberto Di Blasio.

L’appuntamento è dalle ore 22 in piazza Monumento.