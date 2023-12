M5S verso il 2024: «Sono passati 4 mesi e non pare ancora vero che Nick non ci sia più»

TERMOLI. Nonostante le vicissitudini interne, anche il Movimento 5 Stelle ricorda Nick Di Michele, che aveva scelto dopo l'esperienza alle elezioni regionali, di intraprendere un nuovo percorso politico.

A intervenire è il consigliere comunale Ippazio Stamerra: «A nome mio e di tutto il gruppo degli attivisti del MoVimento 5 Stelle Termoli, i più sinceri e grandi auguri per un 2024 migliore per tutti i cittadini della nostra amata città. Per questo anno passato il mio pensiero personale naturalmente va al mio caro amico Nicolino Di Michele. Sono passati 4 mesi e non ci sembra ancora vero che non c’è più. Nei miei pensieri c’è sempre. Una grande persona che ha dato tutto sé stesso per la nostra città e che andrebbe sempre onorato e ricordato.

Per il nuovo anno sarà un 2024 importante che ci porterà l’elezione di una nuova amministrazione. La speranza è che ci sia finalmente una vera svolta per la città. Cosa che purtroppo non c’è stata negli ultimi 4 anni e mezzo. Ma la possibilità di avere un vero cambiamento in positivo c’è. Noi ci saremo con i nostri principi e valori che sono scritti nel nostro Statuto. La valorizzazione e la difesa dei beni comuni, lo sviluppo dell’ecologia integrale, la giustizia sociale, l’innovazione tecnologica, l’economia eco-sociale. Da sempre ci battiamo per il rispetto della persona, per la pace, la democrazia, la politica come servizio, l’etica pubblica, il rispetto della legalità, la trasparenza e la semplificazione, la cittadinanza attiva, il diritto alla salute, all’istruzione, alla cultura, al lavoro. Porteremo questi e tanti altri punti più specifici ai tavoli che si stanno aprendo tra partiti e liste civiche progressiste. Ci saranno le grandi questioni che riguardano la sanità, l’ambiente, la differenziata, il trasporto pubblico, i parcheggi, il decoro urbano, il turismo e la costruzione di un polo culturale con teatro annesso. Ci sono tantissimi altri temi da trattare come trovare finalmente una soluzione definitiva al raddoppio ferroviario che sarà fondamentale per la nostra città.

Solo partendo prima dal programma si potranno fare grandi cose per Termoli.

Buon 2024 a tutti voi».