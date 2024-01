Esplode la voglia di 2024, che festa di Capodanno in piazza a Termoli

La festa di Capodanno in piazza a Termoli

TERMOLI. Il Capodanno in piazza a Termoli non tradisce mai. Migliaia le presenze che ieri sera, anche in anticipo rispetto al solito, quando gli spazi si colmavano solo a ridosso della mezzanotte, hanno assiepato ogni angolo del centro, tra piazza Monumento e Corso nazionale. Davvero una folla imponente, una grande risposta a uno sforzo organizzativo che sta diventando un must sulla costa adriatica.

Divertimento assicurato con la scelta oculata di bani e balli revival, dagli anni Ottanta ai duemila, quasi in una versione made in Termoli e rivisitata della rinomata Arena Suzuki; inoltre c'era anche un ospite speciale, il Gabibbo.

C'era voglia di aggregazione, di lasciarsi alle spalle un duro 2023, che ancora una volta ha seminato dubbi e incertezze sul futuro. Il brindisi serve a stappare nuova speranza ed è stato accompagnato anche dagli immancabili fuochi pirotecnici che hanno illuminato a giorno il centro, senza esagerare ovviamente.





Apprezzamento per il dj set esplosivo, con animatori e professionisti del settore molto noti e apprezzati nel panorama molisano, accompagnati da ballerine, effetti speciali, performer e gadget che hanno condotto tutti nel 2024, con un magico viaggio nel tempo, tra le note che hanno fatto innamorare intere generazioni. Un viaggio intenso in un'ambientazione unica nel suo genere, per vivere una notte ricca di ricordi e di energia, tra la nostalgia di ciò che è stato e l'entusiasmo di ciò che sarà.

Ricordiamo come l'intrattenimento musicale sia stato a cura del Dj Nik Di Palma, supportato da dj Biagio Capurso e la voce di Buhardo Voice, accompagnati dal sax della performer Suany sax.

L'evento - promosso dal Comune di Termoli, attraverso l’Assessorato alla Cultura e al Turismo - era organizzato da Telecomunicare srl Milano, con la partecipazione dei ragazzi di My Party e presentato da Roberto Di Blasio.

Ore piccole sulla costa per abbracciare il nuovo anno e noi rinnoviamo gli auguri di un magnifico 2024 per tutti voi.

Galleria fotografica