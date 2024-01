Mezzogiorno bagnato: si rinnova il rito del tuffo di Capodanno

TERMOLI. Ritornato in grande stile dallo scorso anno, dopo lo stop del 2021 e un 2022 climaticamente gelido, a mezzogiorno e dintorni, si rinnova il rito del tuffo di Capodanno a Termoli. Il clima si presente già con temperature sui 16 gradi al mattino e ciò lascia presagire condizioni ideali per affrontare le insidie del mare di gennaio, anche se il cielo si presenta nuvoloso, con vento da Sud.

Come sempre, in tutte le edizioni fin qui effettuate, saremo sull’arenile a documentare le fasi del tuffo di Capodanno, che sarà speriamo per tutti auspicio per un anno migliore, dopo i momenti difficili vissuti dal 2020 in avanti.

Allora appuntamento alle 12, sulla spiaggia del lungomare Nord, all’altezza dell’hotel Meridiano.

I partecipanti come sempre si ritroveranno per poi dirigersi in acqua, sfidando certo un mare che non è quello torrido d'agosto e poi le foto di rito.