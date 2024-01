Si riaccende la "Magia di Luci": ultima settimana con le Luminarie

LARINO. Mentre il nuovo anno si apre con promesse e speranze, la città di Larino si prepara a continuare la sua tradizione festiva con le Luminarie, che torneranno a brillare oggi 1° gennaio, il 5 e 6 gennaio. Questa serie di eventi non solo segna l'inizio di un nuovo anno ma anche la conclusione delle festività in grande stile, con un'ultima, spettacolare celebrazione il giorno dell’epifania.

Il primo dell'anno, le strade di Larino si accenderanno nuovamente, invitando residenti e visitatori a immergersi in un'atmosfera di gioia e bellezza. Le luminarie artistiche, ormai un simbolo amato della città, offriranno ancora una volta uno spettacolo di luci e colori, creando un ambiente caldo e accogliente per tutti coloro che desiderano iniziare l'anno con un'esperienza memorabile.

Ma è il 6 gennaio, l'ultimo giorno delle celebrazioni, a riservare la sorpresa più attesa: la calata della Befana dal campanile della cattedrale di Larino. Questo evento, curato con maestria dall'associazione Speleo Pop, promette di essere un momento di pura magia e divertimento, portando un sorriso sul volto di bambini e adulti. La Befana, una figura iconica delle tradizioni italiane, scenderà dal cielo per portare dolci e doni, segnando la fine delle festività con un gesto di gioia e condivisione.

Le Luminarie di Larino e la calata della Befana rappresentano non solo momenti di festa ma anche di unione e comunità. Sono l'occasione per stare insieme, per condividere speranze e sogni per l'anno nuovo, e per godere della bellezza che solo le tradizioni possono offrire.

Invitiamo tutti a non perdere questi ultimi, splendidi giorni di festa. Venite a Larino nelle ultime tre date per vivere la magia delle luminarie e per salutare le festività. Sarà un'esperienza indimenticabile, un modo perfetto per iniziare il nuovo anno con luce, gioia e un pizzico di magia. Per ulteriori informazioni, continuate a seguire le pagine Instagram e Facebook dell'evento. Larino vi aspetta per condividere insieme la magia del nuovo inizio.

