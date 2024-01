È morta la scrittrice Ada Ingrao, il ricordo degli amici del Molise

MOLISE. È morta la scrittrice Ada Ingrao, il ricordo degli amici del Molise

Si è spenta a Grado (Gorizia), circondata dall'amore dei suoi figli, la scrittrice Ada Ingrao. Il suo ricordo resterà sempre vivo in Molise, una terra che ha amato e in cui si sentiva a casa e sempre accolta dal calore dei suoi amici e conoscenti. Ha presentato i suoi libri con l'associazione 'La coccinella' e le realtà locali per ben tre volte restando in molte settimane tra Colletorto, Santa Croce di Magliano, San Giuliano di Puglia e Montelongo dove aveva allacciato rapporti con tante persone.

Oltre che scrittrice era anche una brava pianista. Suonava per hobby e solo per pochi, ma quei pochi che l'hanno ascoltata sono rimasti incantati dalle due mani che sembrava volassero sul pianoforte. Era una donna ferita dalla vita, con la perdita della figlia, ma che non aveva abbandonato, nonostante le sofferenze, la voglia di fare e di dare. Ha lasciato un ricordo pieno di amore. Con gratitudine un pensiero che parte dal cuore di tutti gli amici molisani.

Galleria fotografica