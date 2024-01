Carresi e altre manifestazioni salve fino a giugno

SAN MARTINO IN PENSILIS. Prorogata l'ordinanza ex Martini dell'agosto 2023 e in scadenza a fine anno, fino al 1^ giugno 2024!

«Le Carresi vanno avanti con la Legge Regionale e la Sentenza del Consiglio di Stato. Le Carresi 2024 sono al sicuro, è stato rinviato al 1^ Giugno l'uscita del Dpcm che regolamenterà l'uso degli equidi. È stato pubblicato sabato scorso nel tardo pomeriggio sulla Gazzetta Ufficiale la proroga dell'Ordinanza Contingibile e urgente per ciò che attiene l'utilizzo degli equidi nelle manifestazioni al di fuori degli impianti autorizzati», ha affermato Nicola Vitale, dall'Unione Carresi.

«L'ordinanza di agosto che prorogava di solo quattro mesi è stata prorogata di altri cinque mesi. La stavo seguendo dal mese di settembre tutti i giorni la questione Cavalli e Corsa dei Carri ed ero in attesa della ufficialità che mi è arrivata via web sulla proroga. Era difficile per la complessità e la diversità con cui si svolgono eventi e tradizioni per cui un regolamento calato su realtà locali diverse fra loro avrebbe meritato più approfondimenti ed il coinvolgimento di tutti gli interessi in campo affinché nessuna delle manifestazioni potesse avere risvolti che non si conciliassero fra benessere animale, manifestazioni popolari e tradizione. L'ordinanza come dicevo va in proroga per 5 mesi a partire dal 1^ di gennaio 2024 per cui dal primo di giugno ci sarà un Dpcm a firma del Presidente del Consiglio che andrà a sostituire un'Ordinanza che ha 15 anni di rinnovi e aggiornamenti, partendo dal divieto di utilizzo dei Puro Sangue Inglese concessi poi in modo ausiliario per le Carresi, fino al Cavallo atleta del Decreto Legislativo del 2021. Ma come sarà la nuova norma regolamentare? Nulla è dato sapere anche se la bozza del Dpcm in modo riservatissimo è stata data. Si è vociferato dei percorsi e delle ferrature idonee da utilizzare, dalla perimetrazione degli stessi e della messa in sicurezza ma evidentemente gli interessi in campo erano molteplici e diversificati da non trovare una quadratura fra le parti politiche unanime. Una riflessione sui tempi è che se il nuovo Dpcm venisse a modificare la vecchia ordinanza per esempio il Palio di Siena non avrebbe il tempo materiale per adeguarsi e mettersi in regola. Per ora le nostre Carresi sono salve compresa quella di Portocannone ultima a svolgersi il 20 maggio 2024. Assieme alle nostre Carresi, i Pali di Buti, Fucecchio, Bomarzo, Ferrara e Legnano, per il momento non dovrebbero avere problemi. Vi preannuncio solo che sarà durissima mantenere il fronte per altri 5 mesi ci sono interessi e bisogna seguire molto, ma davvero molto da vicino la questione specie per le nostre Carresi che hanno percorsi lunghi che si snodano su strade extra urbane, antropizzate e con fondi particolari. Amiamo gli animali, li rispettiamo, ma allo stesso modo dobbiamo amare la nostra tradizione che ci identifica come comunità».