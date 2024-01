“The Italian connection”: la "Magia di Luci" raggiunge i nostri connazionali all'estero

The stunning Christmas lights display of Larino Italy!

LARINO. Promuovere le luminarie di Larino all’estero, persino in Sudafrica. Questo l’obiettivo del video realizzato da Marisa D’Errico, lei ha 60 anni, ora vive in provincia di Foggia, dove risiedono le origini di suo padre, nativo di San Paolo di Civitate, poi emigrato proprio in Sudafrica, sua madre è irlandese.

Da dieci anni è tornata nei luoghi dove visse il papà prima di trasferirsi all’Estero e ha voluto realizzare questo filmato per gli amici italiani che sono fuori dai confini nazionali.

«Ogni Natale la bellissima città di Larino, nella regione del Molise in Italia, ospita uno spettacolare spettacolo di luci natalizie. Che esperienza incredibile quando la magia del Natale ha permeato ogni parte di me. Semplicemente troppo sorprendente per le parole. Spero che il video vi piaccia e buon Natale 2023 a tutti», il messaggio che accompagna le immagini e la musica.

Ha un proprio canale YouTube e la passione per i social, conduce un programma radiofonico su Radio Desaleo ed ha un gruppo su Facebook, che si chiama “The Italian connection”, per italiani all'estero dove posta video di eventi culturali, è anche una social media manager.

