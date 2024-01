Nodi al pettine del dimensionamento a Palazzo D'Aimmo: sulla Schweitzer raccolte 1.100 firme

CAMPOBASSO. I nodi al pettine del dimensionamento scolastico: si terrà giovedì 4 gennaio, con avvio dei lavori previsto per le ore 10, la prima seduta del Consiglio regionale del 2024.

L’assemblea proseguirà i lavori già avviati nell’aggiornata seduta dello scorso 28 dicembre, con l’esame del “Piano di dimensionamento scolastico regionale. Anno scolastico 2024-2025” (deliberazione propositiva della Giunta regionale n. 398/2023).

Intanto, la petizione online su change.org promossa a difesa dell'istituto comprensivo "Albert Schweitzer", che secondo la delibera di Palazzo Vitale verrebbe smembrato e accorpato ai tre residui, ha raggiunto quasi 1.100 sottoscrizioni.

Questo il testo: «Il comune di Termoli sta per essere colpito dalla scure del dimensionamento scolastico regionale ed a cadere, irragionevolmente, sarà l’istituto comprensivo Schweitzer, smembrato in tre parti. Questo non è solo un attacco alla nostra istruzione, ma anche alla storia della nostra città. Cancellare questo istituto significherebbe cancellare anni di storia oltre che sopprimere un importante riferimento in termini di istruzione in città.

Chiediamo alle istituzioni di fermare questo processo e preservare l'integrità del nostro sistema educativo locale. Non possiamo permettere che la formazione dei nostri giovani venga compromessa. Facciamo sentire le nostre voci per proteggere il comprensivo Schweitzer».