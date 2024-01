«Dobbiamo smettere di chiamare invisibili i senza dimora», parte il confronto sul territorio

TRRMOLI. L'ennesima tragica morte di una persona senza dimora a Termoli, e la partecipazione di centinaia di persone alla fiaccolata del 29 dicembre per ricordare queste morti e gridare "MAI PIÙ", ci spingono a fare un ulteriore passo in avanti.

In vista anche del percorso di riflessione collettiva che vogliamo avviare già da questo mese con le tante comunità territoriali e associative vicine, iniziamo a proporvi una rassegna di letture per aiutare chi vorrà ad approfondire il fenomeno homelessness. Dalle condizioni di vita di chi vive in strada, alle storie personali, dalla storia del fenomeno, alle strategie di intervento, alle difficoltà e sfide del lavoro sociale.

Per trovare soluzioni ed elaborare politiche serve conoscenza, che passa prima di tutto dall'avere un vocabolario condiviso. Cosa vuol dire "persone senza dimora"? Perché noi (e lə nostrə amicə di @fio.psd) non usiamo le parole "clochard", "senza fissa dimora"? Che differenza c'è tra le varie terminologie? Quali sono i servizi presenti a Termoli? Come funzionano? Cosa faccio se incontro una persona in difficoltà in strada? Dobbiamo dotarci di una "cassetta degli attrezzi" pratica e teorica adeguata, utile a capire e a rivendicare politiche giuste, a progettare interventi e aggiustare la rotta, e la lotta.

Il 29 dicembre, con una lettera straordinaria ed emozionante, Giuseppe Dardes ci ha chiesto "Termoli, cosa vuoi diventare?". Per rispondere proviamo a capire prima cosa siamo e ad incontrare realmente le persone senza dimora che vivono tra noi, e i servizi che con loro lavorano.

Nei prossimi mesi - dopo anni di studio e progettazione - partiremo anche con un nuovo e importante esperimento di HousingFirst, un'accoglienza in casa, un abitare assistito. Vorremmo che ad accompagnare noi e queste persone nel nuovo percorso ci sia una larga parte della comunità locale. Perché da soli non siamo niente, non possiamo niente. Insieme siamo tutto.

Stasera alle 19 primo approfondimento: "Perché dobbiamo smettere di chiamare invisibili i senzatetto"