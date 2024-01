"La scuola pubblica per i governi è un costo da tagliare"

no al dimensionamento

no al dimensionamento mar 02 gennaio 2024

TERMOLI. Continua a tenere banco la proposta del dimensionamento scolastico.

«Nell’era del dominio del mercato, della competizione e della meritocrazia, l’istruzione diventa una merce, gli istituti scolastici si sfidano a colpi di spot pubblicitari e gli studenti diventano clienti. Il dimensionamento scolastico non è altro che un taglio sistematico delle autonomie scolastiche, relative alle dirigenze e personale ATA in particolare». Così Pasquale Sisto – segretario regionale Prc/Se Molise.

«Tutti i governi che si sono succeduti in questi anni (nazionali e locali) hanno varato diversi piani di dimensionamento; la scuola pubblica non è altro che un costo da tagliare.

Gli alunni sono numeri in base ai quali si decide quale istituzione scolastica salvaguardare o tagliare. Gli accorpamenti delle scuole, appena iniziati ma che andranno avanti nel corso degli anni, produrranno una ulteriore dequalificazione dell'intero sistema di istruzione nella nostra Regione.

Le segreterie e il personale ATA già oberati di lavoro e con stipendi da fame, dovranno sostenere ulteriore lavoro altro

Le scuole, che dovrebbero essere il luogo di formazione e istruzione, centro educativo di riferimento anche dei quartieri e dell’intera comunità, saranno smembrate e suddivise su criteri numerici e scelte politiche anche poco chiare. Per i governi la scuola pubblica così come la sanità una merce gestita con modello aziendale.

La professoressa Maria Concetta Chimisso, ex vice segretaria del Pd ed ora nuova guida dell’Ufficio Scolastico Regionale non si è ancora si pronunciata sui ridimensionamenti scolastici annunciati, per cui c’è da pensare che si sia adeguata alle politiche scolastiche del governo Meloni e della giunta Roberti» conclude Sisto.