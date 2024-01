Mancano pediatri di libera scelta, Asrem individua Montenero "zona straordinaria"

TERMOLI. Dal distretto del basso Molise viene individuata una sola zona carente in ambito pediatrico, quella di Montenero di Bisaccia, revocate anche quelle di Bojano, Termoli e Agnone.

A disporlo un provvedimento dell’Asrem, che ha revocato i contenuti della delibera 964 del 28 novembre scorso, che aveva individuato quattro zone carenti, tre in provincia di Campobasso e una in quella di Isernia, dove nell'ambito del territorio Asrem a causa di impreviste vacanze di incarichi dovute a dimissioni e collocamento in quiescenza nell'immediato futuro l'Azienda non poteva garantire appieno un'adeguata assistenza sanitaria alla popolazione pediatrica.

Successivamente, la Fimp (Federazione Italiana Medici Pediatri) ha chiesto la revoca delibera, in quanto in contrasto con quanto stabilito in sede di Comitato Permanente Regionale della Pediatria di Libera Scelta la cui seduta si è tenuta in data 27/09/2023 nell'ambito del quale veniva stabilito di dare priorità alla pubblicazione della zona straordinaria di Montenero di Bisaccia nell'ambito del Distretto di Termoli.

Così si individua prioritariamente la zona carente straordinaria di Montenero di Bisaccia ferma restando l'istituzione delle altre zone carenti straordinarie con successivo atto deliberativo.