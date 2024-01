Gli auguri della sindaca di Ururi alla neo centenaria Luisa Occhionero

URURI. «Cari concittadini, oggi siamo riuniti per celebrare un momento straordinario nella nostra comunità. Una persona speciale, un vero e proprio tesoro vivente, compie oggi cento anni di vita. È con grande gioia e onore che ci ritroviamo per augurare il più sincero e affettuoso "Buon compleanno" alla nostra amatissima Luisa».

L'omaggio della sindaca Laura Greco alla neo centenaria di Ururi, nonna Luisa Occhionero.

«In questo secolo di vita, Luisa ha rappresentato la storia stessa della nostra città. Ha vissuto momenti di gioia e di tristezza, ha assistito a trasformazioni e cambiamenti che hanno modellato il nostro tessuto sociale. La sua saggezza, la sua esperienza e il suo affetto hanno lasciato un'impronta indelebile nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerla.

Oggi, Luisa, ci uniamo come comunità per esprimere la nostra profonda gratitudine per tutto ciò che hai donato a questa città. Sei un faro di ispirazione per le generazioni presenti e future, un esempio di forza, gentilezza e perseveranza.

Auguriamo a te Luisa, un compleanno straordinario e luminoso, colmo di affetto, serenità e benessere. Possa ogni giorno continuare ad arricchire la tua vita, così come tu hai arricchito la nostra.

Grazie per essere parte integrante della nostra comunità e per aver reso speciale ogni angolo di questo comune con la tua presenza. Cent'anni di vita sono un dono prezioso, e tu sei il tesoro che ci lega indissolubilmente.

Auguri di cuore, Luisa, da parte di tutti noi».