L'ultimo viaggio di Flavio: Il grazie dell'Angsa Molise all'associazione Asperger Abruzzo

TERMOLI. La tragedia che ha colpito il piccolo Flavio Cistullo ha sconvolto tutti noi. Dopo l'intervento di Marie Helene Benedetti, presidente dell'Associazione Asperger Abruzzo, arriva il ringraziamento dell'Angsa Molise.

«In questi anni abbiamo cercato di "svegliare" le istituzioni Molisane senza riuscirci... le nostre "armi" sono state l'educazione, la diplomazia, il rispetto dei ruoli, il metterci a nudo, con tutte le nostre fragilità e difficoltà, ma non è servito a nulla ... nulla è cambiato se non addirittura peggiorato.

Avevamo richiesto il diritto all'apertura di un tavolo tecnico ma, ad oggi, non ci è stato concesso.

A questo punto, nonostante questo significhi andare contro i nostri principi, non ci resta che agire con forza, rumore ... mettendo in campo tutta la nostra determinazione affinché qualcosa inizi a cambiare e per questo abbiamo bisogno di tutti voi ... di tutto il mondo delle associazioni del terzo settore che si occupano di autismo e di disabilità in generale per far capire che esistiamo e, soprattutto, che i Diritti vanno assicurati e non certo elemosinati.

Noi non abbiamo bisogno di pietismo ma di attivismo da parte di tutti, nessuno escluso.

È arrivato il momento il momento di passare dalle parole ai fatti.

Un ringraziamento ai fratelli abruzzesi ed in particolare al presidente dell'associazione Asperger Abruzzo, Marie Helene Benedetti, per la schiettezza, la disponibilità e la sensibilità dimostrata».