"Ponte dello Sceriffo", dopo il via libera del Mit pratica al Consiglio superiore dei Lavori pubblici

PALATA. Pendolari, residenti, viaggiatori occasionali e soprattutto studenti, attendono con ansia le novità riguardanti il transito sul Ponte dello Sceriffo, ma in ogni caso non saranno mai così repentine, nonostante l’iter amministrativo annunciato a fine ottobre sia ormai a buon punto (o almeno si spera).

Potrebbe essere definita, infatti, entro questo gennaio, (lo auspica l’assessore regionale alle Infrastrutture, Michele Marone), la vicenda relativa ai due tratti di viabilità provinciale che collegano Palata e Larino al Ponte dello Sceriffo, che secondo i desiderata della Giunta Roberti passerebbero all’Anas. Il Mit retto dal vicepremier Salvini ha già dato parere favorevole e ora si attende l’esito dell’istruttoria in corso al Consiglio superiore dei lavori pubblici. Qualora venisse rilasciato anche in questo caso il disco verde, un dpcm assegnerà i tratti identificati come “Ponte dello sceriffo” all’Anas, che a differenza della Provincia di Campobasso, ora titolare della viabilità interna, ha i fondi per risolvere il vulnus che si è manifestato dopo il sisma del 16 agosto 2018.

Una exit strategy emersa a fine ottobre nel corso dell’incontro avvenuto sabato pomeriggio al comune di Palata, dove la sindaca Maria Di Lena ha incontrato il comitato dei cittadini “Attivi e Liberi” e anche amministratori locali e provinciali, alla presenza di Marone. Ricordiamo come sia stata contestata la scelta della Provincia di vietare il passaggio ai mezzi superiori alle 7 tonnellate sul Ponte dello Sceriffo che viene rispettato solamente dagli autobus di trasporto locale e mentre bus turistici e camion ci passano quotidianamente.

«Tutto questo ha provocato nell'arco di questi cinque anni come ben sappiamo un forte disagio su lavoratori pendolari e studenti», la lamentela del Comitato, che chiaramente resta in essere fino a che non verrà revocato il divieto al transito dei pullman di linea extraurbana.