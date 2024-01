«Anno nuovo, si ritorna dai nostri amici senza dimora»

L'impegno dei volontari dell'associazione City Angels a Termoli

TERMOLI. Dibattiti aperti sulla condizione dei senza dimora, ma anche l'assistenza quotidiana che non cessa mai e meno male. Il mercoledì è il giorno in cui entra in campo l'associazione dei City Angels, a Termoli.

«Anno nuovo, si ritorna dai nostri amici senza dimora». La presidente Annamaria Petruccelli rinnova con la sua testimonianza l'impegno dei volontari.

Sono partiti ieri sera, come sempre il mercoledì, alle 18.30, con 4 tappe: Misericordia, con chi dorme nell'Isola Felice, alla Madonna delle Grazie, nella zona di Sant'Antonio e infine a Rio Vivo.

«Qualcuno ci ha raccontato di essere stato in famiglia a Natale e ne è felicissimo, peccato che poi voglia tornare in strada. Spesso sono scelte di vita, le quali sono concetti difficili da poter cambiare. Invece il nostro amico M.

Ci ha dato la sua ricetta del cotechino e lenticchie, ci ha messo una fame, è bello ascoltarlo, ormai ha imparato anche il nostro dialetto. Molti altri non li abbiamo trovati, speriamo siano ancora in famiglia o da qualche amico. Incontriamo vecchi amici, che commossi ci raccontano di aver trovato casa per qualche anno, hanno detto che manca qualcosina ancora, ma sono felicissimi di stare in una casa finalmente. Continuiamo il nostro giro e facciamo un salto in stazione, tutto tranquillo.

La nostra missione è giunta al termine anche stasera, liete e sollevate dalle emozioni belle che queste feste hanno portato ad alcuni di loro. Ci auguriamo vada sempre meglio».

Ricordiamo come oggi ha luogo la mostra di lavori (rinviata dallo scorso 27 dicembre), dalle 16.30 alle 21, all'auditorium di Santa Maria degli Angeli, per beneficenza. «Il freddo dell’inverno può essere smorzato da un tuo gesto d’amore. Vieni a visitare l’esposizione portando con te una coperta o un giubbino da donare ai più bisognosi, e se vorrai, potrai fare una donazione libera».

Galleria fotografica