Dimensionamento scolastico: la comunità della "Schweitzer" in missione al Consiglio regionale

TERMOLI. Come annunciato nelle more delle festività invernali e durante le vacanze, la comunità dell'istituto comprensivo "Albert Schweitzer" non si arrende e in occasione della seduta di Consiglio monotematico a Palazzo D'Aimmo, marcia sulla Regione Molise.

Un pullman di genitori, docenti e personale dei plessi di via Stati Uniti e via Perrotta è partito poco prima delle 8 in direzione Campobasso, dove stamani ci sarà la seduta del Consiglio regionale, chiamato a esprimersi sulla programmazione dell'attività didattica per l'anno scolastico 2024-2025, che com'è noto sacrificherebbe proprio l'autonomia della Schweitzer, smembrandolo e accorpandolo ai tre restanti comprensivi cittadini,

«Oggi, si parte... Un altro giorno sacrificato durante il fermo didattico delle festività natalizie. Niente vacanze e tanta preoccupazione! Il 29 dicembre 2023 e il 4 gennaio 2024, saranno giorni indimenticabili per noi e per la storia della nostra scuola. Noi dell’istituto comprensivo Schweitzer di Termoli ci recheremo a Campobasso, in delegazione di rappresentanza, a nome di tutti i genitori, del personale Ata e dei docenti, per dimostrare attraverso una pacifica protesta, il nostro dissenso allo smembramento della scuola.

Una scuola in continua crescita, con i numeri alla mano, ottimi risultati e una ricca progettazione curricolare ed extracurricolare, un’ampia e mirata offerta formativa, volta esclusivamente alla crescita evolutiva del pensiero creativo di ogni ragazzo, una scuola che li tiene per mano dalla tenera età e li accompagna verso il futuro», ha riferito l'insegnante Carla Di Pardo.

Intanto, la petizione su change.org "L’Istituto Schweitzer di Termoli non si tocca" ha superato le 1.252 firme.

