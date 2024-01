Teresa Arielli a Guglionesi Insieme: «Memoria corta, riscoprite la favola di Fedro»

GUGLIONESI. Dopo la presa di posizione del gruppo di minoranza "Guglionesi Insieme" che chiedeva le dimissioni della presidente del Consiglio Teresa Arielli, arriva la replica proprio di quest'ultima.

«Leggendo l’ormai ordinario articolo a me indirizzato e in virtù della carica che rivesto, mi trovo, mio malgrado, a dover prendere atto del fatto che siamo dinnanzi all’ennesimo atto denigratorio da parte del Gruppo consiliare “Guglionesi insieme” e, il tutto tritato assieme per far sì che non si distingua il vero dal falso.

Oggi scelgo di rispondere alle accuse della minoranza per il rispetto che nutro nei riguardi dei cittadini di Guglionesi che hanno il diritto di conoscere il reale svolgimento dei fatti, consapevole che, al contrario, chi scrive è perfettamente a conoscenza del fatto che gli uffici comunali nel rispetto dei diritti di accesso mettono a disposizione di ogni Consigliere tutte le informazioni utili e richieste nell’esercizio del proprio mandato istituzionale.

Le intenzioni e le pratiche messe in atto da chi ha attivato questa corrispondenza epistolare (invece di fare gli interessi dei cittadini nelle sedi e con le trattazioni opportune) appaiono piuttosto opinabili.

Nelle sedute di Consiglio (le poche in cui hanno deciso di presenziare) ho dato sempre spazio agli interventi dei Consiglieri di minoranza seppur non riguardanti l’ordine del giorno (a testimonianza di ciò vi sono i verbali comunali) e nonostante la loro natura di monologhi scritti con “l’aiuto da casa” (stesso stampo gli scritti che vengono depositati a protocollo) colmi di offese personali e privi di argomentazioni logiche e costruttive per il bene della nostra comunità. Ad oggi, il motivo per cui la minoranza richiede la mia “revoca” da Presidente del Consiglio è la mancata convocazione dei due Consigli comunali da loro richiesti, mentre, fino a qualche giorno fa a “legittimare” la richiesta di dimissioni era l’incompatibilità della delega a me conferita con il ruolo che svolgo.

Ma andiamo per gradi.

L’art. 23 comma 3, del Regolamento per il Consiglio comunale disciplina l’istanza di convocazione del Consiglio stesso e sono, nel caso in questione, venute meno le modalità richieste dal medesimo articolo. È esperienza comune, inoltre, che le istanze di convocazione vadano motivate con gli argomenti da trattare; argomenti che non sono riscontrabili in nessuna delle richieste.

Ancora, a tutte le interrogazioni pervenute è stata data una risposta scritta e questo rende la convocazione dello stesso Consiglio non necessaria.

Tengo inoltre a precisare, che la legge non prevede l’istituto della revoca del Presidente del Consiglio comunale, demandandone la disciplina alla fonte statuaria che ne deve regolamentare il modo, i requisiti formali e sostanziali, le modalità di discussione e di votazione, inducendo a concludere che l’ufficio presidenziale abbia una connotazione squisitamente istituzionale e non lato sensu politica.

Nella domanda di convocazione del Consiglio del 3 gennaio 2024 è stata richiesta la revoca della carica anziché la sfiducia, confondendo peraltro i due istituti; la revoca è quando qualcuno ti da il potere e ti revoca, ma essendo io un organo del Consiglio comunale sono stata eletta dai Consiglieri. Tuttavia, lo Statuto e il regolamento per il funzionamento comunale normalmente prevedono la possibilità di presentare una specifica mozione di sfiducia nei confronti del Presidente ed un primo ordine di problemi si presenta quando lo Statuto dell’ente non prevede la fattispecie della revoca delle funzioni presidenziali. Inoltre, deve esserci una vera argomentazione che rilevi di fatto il cattivo andamento dei lavori consiliari dovuto a comportamenti non sorretti da equidistanza istituzionale e in presenza di una larga convergenza di Consiglieri, che ritenendo venuta meno la correttezza della funzione di garanzia favorevole alla sfiducia a maggioranza assoluta, sottoscrivono in tale consistenza la relativa proposta di mozione corroborandola con una motivazione adeguata che dia conto della effettiva sussistenza dei presupposti.

Mentre, per quel concerne la richiesta di dimissioni dovuta all’attribuzione della delega, come già reso noto nella risposta scritta dell’interrogazione di cui al protocollo 15173 del 3 novembre 2023, i contenuti dell’atto di delega conferiti sono riportati nel decreto sindacale n.12 del 25 maggio 2023, recante “Nomina assessori e vice sindaco al fine della individuazione della giunta comunale - conferimento deleghe ai consiglieri comunali”, pubblicato nell’albo pretorio comunale dal 25 maggio 2023 al 9 giugno 2023 e ancora reperibile nell’albo storico del sito web istituzionale.

In aggiunta a ciò, non si ravvisano ragioni di terzietà in merito alla delega conferita nonché norme che ne impediscano il conferimento, non avendo il Consigliere delegato alcun potere di assumere atti a rilevanza esterna né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici come chiarito dalle numerose circolari del DAIT.

Infine, una ulteriore precisazione dovuta riguarda il fatto che le sedute sono ordinarie solo nel caso di deliberazioni relative all’approvazione delle linee programmatiche, del bilancio di previsione annuale/pluriannuale e del rendiconto di gestione. Le altre, sono per definizione straordinarie; poi ci sono quelle d’urgenza quando vi sono motivi improrogabili (come nell’ultimo Consiglio dissestato per pubblicare sulle testate locali) che nella lettera di accompagnamento della mia convocazione sono stati ampiamenti espressi ed in più parlano i protocolli. Se poi si vogliono fare sensazionalismi si facciano, ma dal punto di vista prettamente giuridico e istituzionale l’ufficio di Presidenza ha lavorato bene e non ha nulla da recriminarsi.

Vorrei chiudere questo mio messaggio di replica (confidando che sia l’ultimo) sperando di parlare con la minoranza nelle opportune sedi, in quanto tengo a ribadire il mio assoluto rispetto e la mia disponibilità nei loro confronti, dando loro un consiglio non richiesto: le vie del protocollo sono infinite e i pascoli ancora verdi, dunque sarebbe opportuno, prima di sindacare comportamenti altrui, tra l’altro leciti, di aver memoria della favola di Fedro».