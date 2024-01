«Da troppo tempo attendiamo segnali sul Punto nascita di Termoli, è ora di muoversi»

Punto nascita di Termoli: interviene Cinzia Ferrante, presidente comitato Molisanità L 113

TERMOLI. I numeri del Punto nascita di Termoli non sono tali da consentire di guardare con grandi speranze al futuro del presidio di natalità, quello che conferisce il codice L113, tanto caro alle migliaia e migliaia di persone che ne sottoscrissero ormai 4 anni e mezzo fa la petizione per chiederne la sopravvivenza, dopo il provvedimento di chiusura, che fu emesso nel giugno 2019. Soltanto 159 i parti avvenuti nel 2023, quando il decreto Balduzzi ne prevede almeno 500 (già in deroga rispetto ai mille fissati dal comitato nazionale percorso nascite).

La vicina Vasto, con l’ospedale San Pio, dov’è primario il termolese Vincenzo Biondelli, ne ha collezionati 700, oltre quattro volte tanto e molti di questi provenienti dal basso Molise. A intervenire è stata la “crociata” che smosse le acque assieme agli altri moschettieri nell’estate del primo corto circuito, poi risoltosi al Tar Molise, Cinzi Ferrante, presidente del comitato “Molisanità L113” (ex Voglio nascere a Termoli.