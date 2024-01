Dieta mediterranea, nell'intergruppo parlamentare c'è anche la cucina termolese

TERMOLI. Importante presenza del mondo della cucina termolese a tutela di una delle eccellenze italiane, la dieta mediterranea, che verrà valorizzata con la nascita di un intergruppo parlamentare.

È stato presentato ieri alla Camera dei Deputati l’Intergruppo ‘Dieta Mediterranea: Nutrizione, Prevenzione & Cultura’ con l’obiettivo di tutelare, valorizzare e difendere le fondamenta della cucina italiana, spesso minacciata da tendenze che, con l’intento di trasformarla, rischiano di smarrirne i punti fermi.

Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha spiegato che “il concetto di dieta mediterranea, iscritta nella lista dell’Unesco, descrive un sistema equilibrato che, però, non rappresenta solo l’Italia. La nostra Nazione, invece, si caratterizza per l’unicità della sua cucina che abbiamo candidato a patrimonio immateriale perché è un sistema di valori, uno strumento per i nostri cuochi. Una ricchezza composta dalle Indicazioni geografiche, che ci raccontano come un prodotto nasce e viene trasformato, ma sempre legato alla tipicità dei singoli territori. Sono certo che il lavoro del vostro gruppo sarà fondamentale per far comprendere i pilastri del nostro sistema, che vanno oltre le differenze politiche per identificare un modello di sviluppo basato sul buon cibo per tutti”.

Con orgoglio possiamo dire che di questo gruppo è stato chiamato a farne parte anche lo Chef tra i più apprezzati termolesi Massimo Talia che era presente alla conferenza di presentazione del gruppo interforze per il rilancio, la salvaguardia e tutela della Dieta Mediterranea.