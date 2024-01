Smaltimento delle liste d’attesa, chiamate a tappeto dall’Asrem

CAMPOBASSO. Smaltire le liste d’attesa ed offrire un servizio efficiente permettendo ad altri cittadini di prenotare prestazioni: resta questo uno degli obiettivi dell'Asrem.

L’Azienda sanitaria, infatti, oltre al tradizionale call center ha attivato, all’insegna dell’intelligenza artificiale, un sistema informatico di telefonate che, già a partire dal 3 gennaio, è entrato in funzione contattando, dal numero fisso 0874/313100, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, gli utenti che dal prossimo 15 gennaio sono inseriti nelle prenotazioni.

Una voce registrata chiede al singolo se è il destinatario dell’appuntamento sollecitando la conferma o la disdetta dello stesso. Qualora il cittadino arrivi al termine della chiamata manifestando le proprie intenzioni riceverà poi un messaggio di promemoria sul cellulare, a prescindere se abbia o meno cancellato l’appuntamento.

Nel caso di mancata risposta per tre volte consecutive, il sistema posticiperà la telefonata al giorno successivo. Se mai, invece, fosse l’utente a richiamare il numero fisso, un operatore darà assistenza dalle 8e30 alle 14.00 egualmente per avere conferma o disdetta della prestazione.

Nella circostanza, salvo gravi motivazioni, l’Asrem precisa che l’eventuale cancellazione dell’appuntamento è obbligatoria, altrimenti sarà applicata una sanzione pari al costo della quota di compartecipazione (ticket) anche agli esenti per reddito, età o patologie invalidanti.

All’esordio del servizio (lo scorso mercoledì), che conta 10 linee per garantire fino a 2000 contatti giornalieri, sono state effettuate 631 telefonate. In 343 hanno risposto. 112 cittadini non hanno completato la procedura. 313 hanno confermato la prenotazione, 17 hanno disdetto.

Il cittadino che vorrà aggiornare i propri numero di cellulare o indirizzo mail potrà collegarsi al suo fascicolo sanitario o recarsi agli sportelli Asrem per la scelta o la revoca del medico di famiglia, o pediatra, e per le esenzioni.