Arriva la Befana: in piazza Monumento con Vigili del fuoco, Lions Tifernus e Misericordia

TERMOLI. Per diversi motivi è una delle manifestazioni più attese dai bambini e anche dai genitori: sarà perché rappresenta il culmine delle festività natalizie, l'ultimo passaggio in rosso sul calendario prima del ritorno alla normalità, anche se il primo weekend di gennaio è tutto da vivere.

Settima edizione per "Arriva la Befana": domani mattina tutti in Piazza Vittorio Veneto.





Anche quest'anno in Piazza Vittorio Veneto non mancherà l'arrivo della Befana, manifestazione che di fatto concluderà le festività natalizie.





Il 6 gennaio si festeggerà così ancora una volta la vecchietta che tanto entusiasmo provoca nei bambini grazie al suo stile goffo e alla sua simpatia.

L'amministrazione comunale, per tramite dell'assessorato alla Cultura Sport e Turismo, ha pensato ai più piccoli coinvolgendoli in una delle manifestazioni più attese di tutto il periodo natalizio.





Per "Arriva la Befana" si tratta della settima edizione che è stata resa possibile grazie alla sinergia di intenti messa in campo da tempo tra il Comune, i Vigili del Fuoco, l'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Lions Club Termoli Tifernus e Misericordia, rappresentati dall'assessore alla Cultura Michele Barile, il 115 da Gianfranco Galuppo e Pietro Inzerillo, quindi Aldo Ciccone, Patrizia Colantuoni (con Pasqualino Arcari) e Antonio Capobianco.





La Befana, come tradizione consolidata vuole, si calerà dalla scuola Principe di Piemonte distribuendo caramelle a tutti i bambini presenti. L'appuntamento è per le ore 11.30, e come di consueto, la "vecchia nonnetta" si farà attendere un po' prima di concedersi a tutti i Bambini con il grosso sacco di leccornie pronto a soddisfare grandi e piccini.