TERMOLI. Lotteria Italia 2023, vendite in aumento in Molise.

Sono 28.220 i tagliandi della Lotteria Italia 2023 staccati in Molise, in aumento del 14,4% rispetto all’edizione precedente: a Campobasso e provincia, riporta Agipronews, sono stati venduti 22.500 biglietti, con un notevole +17,1% rispetto al 2022. Vendite in aumento anche a Isernia (5.720, +5,1%). Un dato che conferma il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha accomunato, da alcuni anni, il progetto "Disegniamo la fortuna", un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia. A livello nazionale sono oltre 6,7 milioni i biglietti venduti, un dato in crescita dell’11% rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 6 milioni di tagliandi.