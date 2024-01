Generosità senza confini: la raccolta dei City Angels oltre le aspettative

TERMOLI. “Aiutaci ad aiutare”. Questo il motto lanciato dall’associazione City Angels e per dare una mano ai senza dimora dobbiamo riconoscere che si sono mossi in tanti, persino un furgone carico di indumenti proveniente dal capoluogo, con Concetta Fornaro, dell’Aps Liberi per essere. Insomma, grande successo, anche se non è un termine da mondo dello spettacolo che può attagliarsi a quello di chi vive ai margini della società, come le persone senza un tetto.





Sono circa una ventina quelli che ciclicamente vengono assistiti sul territorio e a loro si rivolge l’attenzione della sezione di Campomarino dei caschi blu, ormai da una dozzina d’anni, nel turno che il mercoledì sera dedicano a sfamare – è il caso di dire – coloro che di giorno pranzano alla mensa della Caritas (a turno con le altre associazioni).





Auditorium Giovanni Paolo II messo a disposizione da don Gabriele Morlacchetti, dove è stata allestita una mostra e dove si raccoglievano fondi, si davano in omaggio lavoretti, anche preparati dagli studenti del liceo Jacovitti, e soprattutto si ritiravano le donazioni di capi necessari a passare l’inverno, per chi ha sul capo solo un cielo di stelle.





Così, la presidente Annamaria Petruccelli, anche accogliendo la dirigente scolastica dello stesso liceo Jacovitti, Maria Maddalena Chimisso, ha rappresentato quasi lo stupore per la corsa alla beneficenza che c’è stata giovedì pomeriggio, inattesa in quella entità e persino con iscrizioni di nuovi volontari. Insomma, un momento importante nella seppur storia giovane dei City Angels, da qui anche l’idea di svolgerla in forma itinerante nelle parrocchie e negli altri centri bassomolisani, occasione di reclutamento per un volontariato attivo. Tutto nasce dalla tragedia di Pozzo Dolce e dalla consapevolezza di non dover voltare lo sguardo altrove.

