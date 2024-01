Entusiasmo alle stelle per la Befana

TERMOLI. Il cielo plumbeo e persino qualche gocciolina di pioggia non hanno fiaccato l'entusiasmo di centinaia di bambini e genitori che hanno affollato parte di piazza Monumento, cingendo le transenne che delimitavano l'area di manovra dei Vigili del fuoco. Anche per la calata della Befana occorre muoversi in piena sicurezza e la donna più attesa del giorno, anzi della notte appena trascorsa, ha fatto capolino dalla finestra dell'edificio della scuola Principe di Piemonte, sotto gli occhi dei tanti che ne ammiravano stupiti la sua agilità.

Caramelle per tutti, musica e tanto entusiasmo per l’arrivo della Befana in Piazza Vittorio Veneto

Prima ha salutato tutti i bambini dalle finestre dell’ultimo piano della scuola Principe di Piemonte.

Poi con l’aiuto dell’autoscala dei Vigili del Fuoco e con una grossa fune si è calata fino a terra distribuendo caramelle a tutti i presenti.

Quasi mezz'ora di adrenalina "dolce" che abbiamo seguito in diretta Facebook.





Tanto e’ stato l’entusiasmo di tutti i bambini che in Piazza Vittorio Veneto hanno atteso l’arrivo della vecchia nonnetta per la festa che di fatto segna la fine dei festeggiamenti del periodo natalizio.

La festa dell’Epifania è stata organizzata dal Comune di Termoli in collaborazione coi soci del Lions Club Termoli Tifernus, presenti col direttivo quasi al completo, la Misericordia, il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso e con l’associazione nazionale dei Vigili del Fuoco, che con Aldo Ciccone ha vissuto le parti di conduttore, presente anche la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Oddo Bernacchia, Rosanna Scrascia.

Per “Arriva la Befana” si è trattato della settima edizione. Caramelle, selfie con la Befana e tanto altro ancora e una buona dose di sano entusiasmo da parte dei più piccoli e dei genitori che hanno festeggiato così in piazza l’Epifania.

