Il canto della Pasquetta a Termoli: usi e costumi del gruppo folklorico 'A Shcaffette

Il canto della Pasquetta a Termoli: la performance del gruppo folklorico 'A Shcaffette

TERMOLI. Ritornato in grande stile il canto della vigilia dell’Epifania.





Dalle 19 di ieri sera, in centro, protagonisti i custodi del folklore del gruppo ‘A Schaffette, che hanno riproposto la “Pasquetta”.





Musicanti, Re Magi, pastori e donne in costume si sono ritrovati in piazza Monumento, vicino l’albero di Natale e la capannina della natività allestita lì dal gruppo folclorico, poi partenza lungo il corso Nazionale e l’esibizione che apre il mese dei canti tradizionali popolari come quello del “Sant’Antonio” in programma la sera del 16 gennaio e quello del San Sebastiano del 19 gennaio.





Come sempre, al loro passaggio tante le persone che si sono fermate ad accompagnare il gruppo folklorico. Dopo tre tappe, l’arrivo del corteo alla capanna della Natività che lo stesso gruppo folklorico alla torretta belvedere, sotto le mura di cinta del borgo. Una volta lì, i Re Magi hanno consegnato i tre doni alla Sacra Famiglia e a Gesù Bambino, con il canto intonato da tutto il folto gruppo.

