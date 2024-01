Sensibili e generosi, doni raccolti dalla Croce Rossa per bimbi meno fortunati

Sensibili e generosi, doni raccolti dalla Croce Rossa per bimbi meno fortunati: Lorenza Galante

TERMOLI. Il nuovo corso della Croce Rossa italiana a Termoli inaugura nel giorno dell’Epifania anche una pesca riservata ai bambini, al di là dei doni che vengono offerti ai piccoli meno fortunati.

Manifestazione ricreativa organizzata nella sede di via Amalfi, dalle 16.

Una pesca che si è alimentata dai doni offerti dalle famiglie nelle festività natalizie.

Anche un‘occasione per sottolineare la buona volontà dei termolesi che hanno più possibilità di altri per donare un sorriso, un momento di gioia e serenità a quei bambini che oggi invece non hanno molte possibilità che hanno invece chi è più fortunato per avere un giocattolo magari desiderato ma impossibile ad avere.

La comunità di Termoli sotto questo punto di vista risponde sempre presente male risponde con impeto e se oggi gli amici volontari della Croce Rossa hanno potuto soddisfare e donare un momento di felicità a qualche piccolo che per il resto dell’anno non ha molte occasioni per esserlo è soprattutto anche grazie a questo slancio di generosità silenziosa che vale anche di più delle beneficenze strombazzate.

Alla Croce Rossa di Termoli abbiamo parlato con una giovanissima volontaria, entusiasta di impiegare una parte del suo tempo libero per aiutare i più bisognosi.

Lei è la referente dei volontari giovani della Croce Rossa Lorenza Galante, dimostrazione vivente che i ragazzi oggi per fortuna non sono tutti negativi come vorrebbero farci credere, nella giornata di festa poteva festeggiare con i suoi coetanei, invece ha preferito stare insieme ai colleghi e volontari per dare un momento di felicità a chi ne ha davvero necessità.

