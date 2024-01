Nessun biglietto vincente venduto in Molise, i 210 premi della Lotteria Italia 2023

TERMOLI. Nonostante l'incremento di vendite dei biglietti della Lotteria Italia 2023, nessuno dei 210 premi estratti ieri sera, nella puntata finale dell'Epifania del programma Affari Tuoi, è stato acquistato in Molise.

Di seguito le serie e i numeri di tutti i 210 biglietti vincenti della Lotteria Italia 2023. Il biglietto vincente il primo premio di 5 milioni è stato venduto a Milano. L’elenco è stato pubblicato a breve nel Bollettino Ufficiale sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli adm.gov.it.

Dal momento della loro pubblicazione decorrerà il termine di 180 giorni per la presentazione dei biglietti vincenti. Le modalità per riscuotere i premi corrispondenti sono indicate nel “Regolamento per l’assegnazione dei premi della Lotteria Italia 2023” sul sito dell’Agenzia adm.gov.it.