Il successo della natività arbereshe a Portocannone: «Grazie a tutti!»

PORTOCANNONE. Tra le rappresentazioni più particolari del basso Molise c'è senza dubbio quella della Natività arbereshe a Portocannone. «A conclusione di questo tour di feste natalizie, mi preme ringraziare tutti coloro che si sono prodigati per l’organizzazione delle varie manifestazioni: la Pro Loco Skanderbeg, il Parroco e l’Azione Cattolica, le maestranze che lavorano per l’Ente, la società sportiva Asd Portocannone, i privati e le ditte partecipanti ai mercatini, i raffigurati delle scene del presepe, tutti coloro che anche volontariamente si sono resi disponibili a far parte della macchina organizzativa e la locale sezione Rgpt sempre presente per un supporto tecnico».

Parole diffuse sui social dall'assessore alla Cultura, Valentina Flocco, che ha accompagno l'intero percorso del Presepe vivente.

«Permettetemi un ringraziamento particolare ai consiglieri comunali Antonio Becci e Nicola Musacchio, a tutti i componenti delle Pro Loco e all’amico Adamo Francesco Manes sin dal primo giorno impegnato con Antonio negli allestimenti! L’obiettivo di questa amministrazione è stato sempre quello di tessere il più possibile il tessuto sociale di questa comunità, ora si può affermare che tutto ciò sta diventando sempre di più realtà! Oggi Portocannone è come un grande puzzle dove ognuno riveste un ruolo fondamentale e dove tutti sono importanti, affinché l’immagine della comunità sia perfettamente realizzata! Grazie a tutti!»

Galleria fotografica