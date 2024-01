Atti vandalici alla pubblica illuminazione, spesa extra di 104mila euro per il Comune di Termoli

TERMOLI. Oltre al danno, la beffa. Sì, altro non possiamo dire. Sapete quanto costano gli atti vandalici sugli impianti della pubblica illuminazione al contribuente? Per meglio dire, a noi?

Gli ultimi interventi che si sono resi necessari per ripristinare punti luce sono stati iscritti a bilancio per 104mila euro, soldi che non rientrano nell'appalto di risk management che sovrintende alla gestione dell'Ati che Enel Sole conduce in città assieme alla società Eredi Paci Gerardo srl.

Riparazioni effettuate a seguito di richieste e segnalazioni provenute dall’Amministrazione e da privati cittadini e conseguente sopralluogo effettuato dai tecnici della società termolese, dove è stata constatata la necessità di provvedere con urgenza ad effettuare interventi di manutenzione extra-canone per il ripristino della funzionalità degli impianti di pubblica illuminazione a seguito di atti vandalici ed eventi accidentali, eventi organizzati dal Comune nel corso dei quali è richiesta l’assistenza degli elettricisti, ed interventi di manutenzione sugli impianti elettrici degli edifici di proprietà e competenza comunale.

Tali interventi rivestono, per la gran parte, carattere di urgenza ed indifferibilità, sono necessari a garantire la sicurezza elettrica e salvaguardare la pubblica incolumità e costituiscono attività complementare alla regolare conduzione e gestione degli impianti.